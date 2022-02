Natalie Portman předvedla figuru v bikinách: Takhle po 12 letech vztahu toká s manželem

Natalie Portman Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečka je stále jako proutek, i když kosti už jí netrčí jako v dramatu Černá labuť, za které si vysloužila Oscara. Právě při natáčení Černé labutě se seznámila se svým mužem. Millepied měl na starosti choreografie a ve snímku se i sám objevil.

Ceny za roli už si Portman přebírala těhotná, syn Aleph se narodil v roce 2011. S Benjaminem má ještě pětiletou dceru Amalii. Vzali se v roce 2012.

S Millepiedem spolupracovala Natalie i po svatbě. A sice na muzikálu Vox Lux, kde ztvárnila popovou hvězdu.

„Byla to legrace, protože mě dobře zná. Zná mé silné i slabé stránky, co se týče tance, takže dokázal vytvořit choreografii přesně na míru, přestože jsme na to měli málo času. Takže velmi pomohlo, že mě dobře zná,“ popsala tehdy spolupráci magazínu People herečka.

Natalie má rozjeté také další projekty, pracuje na minisérii We Are All Completely Beside Ourselves. Adaptaci knihy Karen Joy Fowler si vzala na starosti spolutvůrkyně Přátel Marta Kauffman. ■