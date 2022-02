Šikana ruských dětí v Česku? Dvojnásobná máma Eva Decastelo popsala vlastní zkušenost

Eva Decastelo s dětmi Michaela Feuereislová

„Měli jsme debatu na téma Rusové a Ukrajinci s dcerou. Mají ve třídě dva Rusy a Ukrajinku. Ty děti to nechápou, ale už včera prohlásila jedna holčička, že Rusové jsou hrozní, že chtějí vraždit lidi. Maminka jí o tom totiž vyprávěla cestou do školy, když viděly ukrajinskou vlajku. A ta holčička vyloženě řekla, že by se teda neměla s ruskými spolužáky bavit,“ popsala Super.cz jedna z maminek.

Školou povinné děti, syna Míšu a dceru Zuzanku, má například i herečka Eva Decastelo (43).

„Mám nesmírné štěstí v tom, že naše děti chodí v Modřanech do rozumné školy. Ve škole si o tom samozřejmě začali povídat a vysvětlovat dětem konflikt. Vysvětlují jim to ale tak, že to není válka Rusů proti Ukrajincům, ale že je to válka zájmů, a že válka je vždycky špatná,“ popsala Super.cz.

„Nerozlišují, jestli je někdo Rus a Ukrajinec. Rozlišují mezi lidmi, kteří válku chtějí a nechtějí,“ vysvětluje Decastelo. Mezi Rusy i Ukrajinci mají v rodině mnoho přátel. „Jedna z mých nejlepších kamarádek pochází z Ukrajiny a Michálkův spolužák a nejlepší kamarád je z Ruska. Nikdy v životě jsme nerozlišovali, kdo odkud je,“ říká.

Agresivní konflikt, který včera zasáhl nejen Ukrajinu, ale celý svět, ji pochopitelně trápí. „Beru to jako válku lidí, kteří chtějí válčit, a zbytek těch chudáků, kteří se v tom ocitli a jediné, o co jim jde, je zůstat zdraví a v pořádku. Přijde mi šílené, že se válka dotýká v naprosté většině těch, kteří válku vůbec nechtějí,“ dodává emotivně Eva Decastelo. ■