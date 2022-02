Misska Vignerová opět dráždí bez podprsenky: Z rozhaleného saka jí vykukovalo ňadro

Aneta Vignerová Foto: Petr Kozlík

Aneta se před pár měsíci spojila s návrhářkou Martinou Pipkovou Loudovou a spolu s ní navrhla několik modelů pro letošní jaro. „Měla jsem tuhle ambici dřív celkem hodně, a vždy jsem to někam odsouvala,“ řekla Super.cz Aneta, která ve svých modelech pózovala před objektivem fotografa Petra Kozlíka.

„Jsem ráda, že jsem do toho šla. Nejsem žádný návrhář, mám tam pár kousků, co mi chybí v šatníku, co se mi líbí, a trochu jsem to oživila, tak doufám, že se to bude líbit,“ dodala modelka, která je na nejnovějších snímcích neuvěřitelně sexy. ■