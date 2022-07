Vystavovala se zepředu i zezadu. Z Kena přeoperovaná Barbie provětrala silikony v plavkách

Jessica Alves Profimedia.cz

Za upravená ňadra, zadek i obličej už zaplatila statisíce, ale konečně se cítí šťastná jako blecha. Poslední úpravu zevnějšku podstoupila v Thajsku a cítí se skvěle. Není divu, že vesele skotačila na pláži a před fotografy hrdě vystavovala na odiv své vnady a pozadí v plavkách.

„Miluj život, který žiješ,“ vyslala pozdrav svým fanouškům Jessica, jež si roli obletované plážové dračice náležitě užívá. Jen už by možná měla dát svému tělu oddech. Přeci jen už má za sebou nejméně 75 operací a to už je pořádný zásah do organismu. ■