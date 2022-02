Život na zámku pro Ukrajince. Solidaritu projevili Stropnický s Krejčíkem i Klus: Kdo pomáhat může, ten pomáhat musí!

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík Foto: Instagram D.Krejčíka

„Ozvala se nám zpět česko-ukrajinská organizace, která řekla, že pro nás má lidi, které k nám může ubytovat, takže jsme dostali jejich jména a identifikace a teď čekáme, až za námi přijedou, což by mělo být v nejbližší době, pravděpodobně už zítra,“ svěřil Super.cz Daniel Krejčík.

Sice už delší dobu sami zápasí s financemi a dělají vše pro to, aby svůj milovaný zámek vůbec zachovali, v těžkých chvílích si ale uvědomují, že i jejich ztížené životní podmínky mohou být v tuto chvíli pro někoho jiného naprostým luxusem a záchranou života.

„Zatím moc nevíme, co všechno to bude obnášet. Spousta lidí nám ale nabídlo pomoc. Jsme zvědaví, jak to budeme zvládat, ale už jsme u nás hostili spoustu lidí, tak tohle zvládneme taky. Myslím si, že kdo pomáhat může, ten pomáhat musí,“ dodává herec.

Pomáhají i další celebrity. Například zpěvák Tomáš Klus (35) věnuje peníze z prodeje libovolného CD z e-shopu na nadaci Člověk v tísni. Na nadační fondy přispívají také další známé tváře, třeba prodejem merche. Někteří se vzdávají svého honoráře za divadelní vystoupení či koncerty. Divadlo Bez zábradlí uvede již 4. března benefiční představení Illiady, v hlavní roli s principálem divadla Karlem Heřmánkem ml. (32). ■