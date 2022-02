Hvězda StarDance se ozvala z centra Kyjeva: Musím do krytu, bude to tu drsné, neubránil se emocím tanečník

Maksim Chmerkovskiy Profimedia.cz

Maksim ujistil sledující, že je v bezpečí kyjevského hotelu nedaleko parlamentu, který má kryt. Po dotočení videa se do něj přemístil.

Sám má americký pas a může ze země, až situace dovolí, odcestovat. Jeho rodina je v bezpečí v USA, ale přátelé a jejich rodiny a děti takové štěstí nemají. To dohnalo šampiona v latinskoamerických tancích k slzám.

„Upřímně se nedokážu ubránit emocím. Je to strašně těžké. Znáte mě, jsem silný a nedávám nic najevo, ale chci jet domů. Jdu do krytu, protože to tu bude drsné,“ uvedl mimo jiné.

Fanoušky pak ještě informoval o aktuálním dění prostřednictvím Instastories. Ve videích také kritizuje prezidenta Putina a žádá o zastavení invaze. Apeluje také, aby lidé nevěřili klamavým zprávám, které Rusko vypouští.

V popisku doplnil, že se mu vrací traumata z minulosti, hrozba války a okupace jsou důvody, kvůli kterým v 90. letech emigroval. Vzdal také hold ukrajinským mužům a ženám, které naverbovali do armády, aby bránili svou vlast.

„Brečím, když to píšu, protože ti lidé si zaslouží řešit třeba grilování, a ne zku*venou válku. Obejměte své blízké,“ vzkázal na závěr. ■