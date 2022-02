Díky plastice oblékne 10 let staré šaty: Andrea Kalivodová má lepší postavu než před narozením dvou synů

Andrea Kalivodová Michaela Feuereislová

Na vernisáži obrazů španělského malíře Manuela Martineze v Topičově salonu, kde zpívala, jsme jí pochválili šaty. "Ty jsou právě asi deset let staré, kdysi mi je přivezl stylista Sam Dolce a jsem ráda, že se do nich zase v pohodě vejdu. Neměla jsem je na sobě roky, tak je teď opět užiju," řekla Super.cz Andrea.

"Za plastiku se rozhodně nestydím, neřešila jsem, co na to řekne okolí třeba v divadle. Bylo to moje rozhodnutí a cítím se daleko lépe. Zvedlo mi to sebevědomí. Dokonce nemusím nosit ani podprsenku," pochlubila se výsledky Kalivodová. ■