Andrea Růžičková opět jako seriálová lékařka. Herečka stále kojí syna, kterému už byly dva roky

Andrea Růžičková Kerestešová Super.cz

Herečka Andrea Růžičková (37), za svobodna Kerestešová, se vrací na televizní obrazovky. Po Ordinaci v růžové zahradě opět ztvární lékařku, a to v sérii Chlap, kterou bude uvádět TV Nova. "Mám pocit, že je to těžší než v Ordinaci, máme i víc lékařských termínů, a to mi dělá strašný problém," řekla Super.cz.