Zranění přímo na place: Milan Peroutka musel po natáčení střílečky vyhledat lékařskou pomoc

Milan Peroutka Foto: archiv M. Peroutky

„Hned na začátku natáčení nového kriminálního seriálu jsem se svěřil režisérovi Jiřímu Chlumskému s tím, že se na scénu těším, a doufám, že v ní bude na kameře všechno vidět reálně. Když ale došlo na věc, začal jsem mít strach,“ řekl Peroutka a vysvětlil příčinu svých obav.

„Ono totiž jedna věc je střílení ze zbraně a druhá je tělo zasaženého, tedy v tomto případě prostřelení mého hrudníku. Měl jsem na sobě poprvé speciální nálož, a protože mě technici ubezpečili, že rána nebude tak velká, první klapku jsem zkusil bez špuntů v uších, což byla chyba,“ svěřil se nám zpěvák, který měl už v minulosti problémy s ušima. Během natáčení show Tvoje tvář má známý hlas mu před pěti lety bubínek prasknul.

„Když mě Matěj Hádek „zastřelil“, slyšel jsem najednou jen velké pískání v uchu a spadnul na zem s přesvědčením, že mi opět prasknul bubínek. Všichni mi na place tvrdili, že to odlehne, ale když se tak nestalo ani po dvou dnech, raději jsem jel na kontrolu do nemocnice. Tam zjistili, že se mi vpáčil bubínek a předepsali mi léky na prokrvení vnitřního ucha. Už je to naštěstí v pořádku,“ dodal Peroutka.

Ten se aktuálně věnuje skládání nových písní pro svou kapelu Perutě, se kterou plánuje na svůj svátek 18. 6. pražský koncert. Na prknech ho pak vídáme v titulní roli v muzikálu Láska nebeská v Divadle Broadway, kde také aspiruje na hlavní roli v připravovaném muzikálu s hity Olympiku Okno mé lásky. ■