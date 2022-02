Zemřela „Šťabajzna“ Houlihanová z filmu M*A*S*H. Zradilo ji srdce

Sally Kellerman Profimedia.cz

Zemřela ve čtvrtek ve věku 84 let v domě s pečovatelskou službou, píše The New York Times. Podle syna Jacka Kranea Kellerman zradilo srdce.

Za roli vojenské zdravotnice si herečka vysloužila nominaci na Oscara, kterou bohužel neproměnila. Kellerman se věnovala také zpěvu, vydala dvě alba, a kabaretu.

Byla dvakrát vdaná. Poprvé za televizního režiséra Ricka Edelsteina, toto manželství skončilo rozvodem. Podruhé se vdala v scenáristu Jonathana Cranea, který v roce 2016 zemřel.

Ve stejném roce skonala také jejich dcera Hannah. Kromě syna po ní zůstala ještě dcera Claire.

V seriálové adaptaci si roli Houlihanové zahrála Loretta Swit. ■