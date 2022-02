Nejhorší scénář se naplnil. Bratra ředitelky Miss Taťány Makarenko naverbovali na vojnu. Odvezli ho od rodiny

Taťána Makarenko ve své rodné Oděse Foto: Archiv T. Makarenko

"Bráchu teď odvezli na vojnu, naverbovali ho. Jsem strachy bez sebe," řekla Super.cz zoufalá Makarenko, jejiž rodina žije v ukrajinské Oděse.

Odvod do boje proti Rusku hrozí také jejímu tatínkovi. "Byla vyhlášena kompletní mobilizace, tedy všichni ve věku 18-60 let jsou povoláni do boje. Tatínkovi je 55 let," má velký strach ředitelka Miss.

"Můj táta a nevlastní bratr již v létě pomáhali ukrajinským vojákům. Táta pomáhal už v roce 2014, kdy byl k vojákům naverbován," dodala Makarenko, která bohužel v tuto chvíli nedokáže rodině pomoci jinak než finančně.

Ráda by je dostala do Česka, ale není to možné. "Je tam stanné právo, nikam nemůžou," dodává smutně Taťána.

Makarenko žije v Česku od dětství. Její rodiče se rozvedli a maminka společně s tehdy devítiletou Taťánou odcestovala z Ukrajiny do Česka, kde obě stále žijí. ■