Pořád bych jen brečela, ale nelitujte mě. Inna Puhajková, která se narodila na Ukrajině, poprvé promluvila

Inna Puhajková Michaela Feuereislová

Žije tady spousty let, málokdo ještě tušil, že má moderátorka Inna Puhajková (35) ukrajinské kořeny. S rodiči se přistěhovala do Česka na počátku 90. let. Její otec je Ukrajinec a stále tam žije velká část její rodiny. Moderátorka sportu na Nově promluvila o tom, jak moc ji situace v její rodné zemi zasáhla.