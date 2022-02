Kráska ze seriálu Dobrá čtvrť má kouzelnou rodinu. Maminka dvou dcer uvažuje, co s tou starší

Anna Kulovaná Foto: Anna Fixová

Sexy plavovláska, která v právě reprízovaném seriálu okouzlila nejednoho fešáka, mimo jiné Jiřího Bartošku či slovenského herce Milana Bahúla, je už 19 let šťastně zadaná. Anna Kulovaná má se svým partnerem dvě rozkošné dcery. A ze svých půvabů neztratila nic.

Předtím jsme ji mohli vidět ve štědrovečerní pohádce Jak si nevzít princeznu, kterou Česká televize přilákala k obrazovkám přes 2 600 000 diváků. Šlo o její pohádkovou premiéru. Čím to, že si nikdy nezahrála třeba princeznu? „Jsem taková velká, je mě prostě hodně,“ řekla se smíchem Super.cz 182 cm vysoká herečka.

A co dvě dcerky Aničky (40), rostou také do výšky? „Ta starší, které bude za 14 dní dvanáct, je spíš taková zabržděná a ve třídě nejmenší. Ale myslím si, že se jí to docela líbí a umí toho využívat ve vztahu ke klukům. Chvílemi se docela vyžívá v tom, že je malá. Já byla vždycky všude největší,“ komentuje počínající pubertu Žofie, žačky šesté třídy.

Třeťačka Vojtěška oslaví v červnu devět roků. Kde jejich rodiče přišli na tak krásná jména? „Já měla jednu Žofii v příbuzenstvu, ovšem vůbec jsem to nevěděla. A když jsme dávali jméno Vojtěšce, tak se vyskytovalo mezi staršími ženami a v té době byly jen asi čtyři.“

Obě dcery má s Lukášem Burianem (43), hercem, režisérem a uměleckým šéfem Divadla Radka Brzobohatého. A jak nám prozradila, stále jsou partneři, žádná svatba na obzoru, ani po 19 letech soužití. Byli spolu už v roce 2005, kdy točila pro ČT první řadu Dobré čtvrti.

Tehdy v 21 letech se v seriálu producírovala v kalhotkách, fotila akty. Nahota jí nevadila. „Dodnes mi přijde normální, nevidím v ní nic pobuřujícího. Ale dcery mi říkají: Mami, prosím tě, oblékni se! Mami, prosím tě, uklidni se,“ svěřila Super.cz se smíchem.

Žofie by se chtěla věnovat něčemu uměleckému. „To jí s mužem v žádném případě nedopřejeme. Já jí říkala, ať si vymyslí něco svého. Když vidím, jak je těžké naši práci dostat a pak se naprosto časově přizpůsobovat...“

Prý žije hodně ve světě fantazie. Takže introvert? „Umí být zábavná i řídit lidi. Budeme rádi, když si najde něco normálního. Je sportovně nadaná, dobře běhá. A umí psát příběhy,“ řekla nám její maminka. ■