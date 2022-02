Herec reagoval na útok Ruska na Ukrajinu tímto memem. Odporné a nechutné, drtí ho kritika

Arshad Warsi FTV Prima

Indický herec Arshad Warsi na Twitteru sdílel parodii na rusko-ukrajinskou krizi formou memu a sklízí množství kritiky. Uživatelé zveřejnění vtipu označují za necitlivé a odporné. „Lidé umírají a vy si z toho děláte legraci? Nechutné!“ tepou do bollywoodské hvězdy.

„Objasnění... Golmaal byl prostě napřed,“ okomentoval herec mem, na němž je scénka z populární komediální filmové série Golmaal. Warsi je jednou z jejích hvězd.

Na sdíleném videu jsou také další herci z Golmaala Ajay Devgn, Sharman Joshi a Rimi Sen, každý ze čtveřice je označený jedním státem: USA, Ruskem, Ukrajinou a Německem. V ukázce je také dívka, která je označená textem „rebel držící území Ukrajiny“, k níž nakonec dorazí, se zálibným úsměvem, jen muž s labelem Ukrajina.

Když se střetne s „Ruskem“, představovaným celou skupinou chlapů, otočí se a zjistí, že kolegové „USA“ a „Německo“ zmizeli.

„Respektuji právo každého na svobodu projevu, takže řeknu toto: Neměli byste to brát jako příležitost k pochvale svého filmu. Je to odporné a upřímně - i nechutné. Říkejte si, co chcete, ale tohle byste měl vědět,“ vzkázal jeden z kritiků.

I další se shodovali v tom, že na takové fóry teď není vhodná doba. „Nemyslím si, že je čas na memy“, „Jak necitlivý umí člověk být“ nebo „Ukrajinci si zaslouží empatii“, vzkazovali.

Tweet následně z hercova profilu zmizel. ■