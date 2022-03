Kráska z Discopříběhu sekla s herectvím a odjela za láskou do zahraničí: Promarnila jsem čas, ale ničeho nelituji, říká dnes

Mariana Konečná Foto: Super.cz/archiv M. Konečné/Štefan Kiš

Do paměti diváků se zapsala v pubertálním věku coby lamačka mužských srdcí v kultovním trháku Discopříběh. U herecké profese pohledná Slovenka nezůstala. Po škole vycestovala Mariana Slováková, dnes Konečná, z republiky a žila několik let v zahraničí.

„Přibližně 7 let jsem byla v Německu a Švýcarsku, kde jsem žila poměrně fajn život. Teď ale vidím, že jsem promarnila čas, kdy jsem se mohla vzdělávat, chodit v zahraničí na školu. Tehdejší partner to nechtěl, chtěl mě mít u sebe, měl možnost cestovat a já sdílela jeho život a užívala si to,“ svěřila Super.cz Mariana Konečná.

„Ničeho nelituji, ale zpětně vnímám, že je škoda, že jsem v zahraničí nezapustila větší kořeny, nestudovala nebo si tam nenašla práci,“ přemítá krásná blondýna, která si v cizině přivydělávala modelingem.

V roce 1999 se vrátila zpět na Slovensko a poznala svého osudového muže, lékaře, za kterého se provdala a dodnes tvoří spokojený manželský pár. Nyní, ve svých 50 letech, se k modelingové profesi vrací, ale tentokrát je to pro ni už jen koníček a zábava.

„Okolo padesátky se to znovu nastartovalo. Přidala jsem pár selfie na sociální sítě a oslovila mě díky tomu fotografka, zkusily jsme něco nafotit a znovu se mi to zalíbilo. Jakmile jsem zveřejnila pár fotek, začali se mi ozývat další fotografové. Dělám to jako hobby, nic od toho neočekávám. Stojím nohama pevně na zemi,“ říká hvězda Discopříběhu.

Mariana se před lety vzdala dobře nastartované kariéry, ale rozhodnutí nelituje. Nejvíc ze všeho ji naplňuje péče o manžela a patnáctiletou dceru Ninu. Říká ale, že je důležité nezapomínat sama na sebe, na své koníčky a přijímat výzvy. V jejím případě šlo právě o návrat k modelingu.

„Všem ženám, které s rodinou i bez rodiny či partnera trčí nešťastně doma, bych vzkázala, že by si měly najít něco pro sebe. Najít startovní plochu, škrtnout to, co bylo doteď, a začít se věnovat sama sobě a starat se o sebe,“ dodává. ■