Hvězda Discopříběhu vyměnila kariéru za péči o rodinu: Lidé si myslí, že neumím uvařit a držet v ruce hadr, říká

Mariana Konečná promluvila o manželství a patnáctileté dceři. Foto: Super.cz/archiv M. Konečné/Minco Szalay a reprofoto Discopříběh

Díky Discopříběhu se do ní zamilovalo nespočet puberťáků a dívky se v ní našly, chtěly mít stejný účes a vypadat jako ona. Přestože byl o půvabnou blondýnku odjakživa velký zájem, Mariana Konečná (50), dříve Slováková, je více než 25 let v pevném vztahu a manželství.

„S manželem jsme sehraní, nikdo u nás nikdy nebouchl dveřmi. Rozumíme si, nekřičí se u nás, nenadáváme si,“ svěřila Super.cz.

Už před natáčením kultovní hudební komedie z dílny Jaroslava Soukupa měla dobře našlápnuto k modelingu, kterým si pár let poté přivydělávala. Kariéru ale nakonec vyměnila za rodinu.

„Jsem hodně rodinně založená. Nechodím do barů nebo každý den na kafe. Pracuji na domě nebo na chatě. Práce je pořád dost. Akorát lidé si asi díky mému vzhledu myslí, že neumím uvařit, péct a držet v ruce hadr,“ přiznává Mariana.

O rodinu a domácnost dbá téměř na plný úvazek. „Ráda dekoruji dům, hlavně o svátcích. Chci, aby se rodina cítila dobře a v pohodě. U nás je každý den teplé jídlo, nedělám večeři, že bych jen natřela chleby. Možná proto je to rodinné zázemí tak silné a děláme všechno spolu,“ vysvětluje.

Z manželství vzešla dcera Nina, které je dnes patnáct. „Je v největší pubertě a bojujeme,“ směje se. „Není to sladké děvčátko ve stylu dlouhovlasé blondýnky, naopak jde do rockového stylu. Vlasy má krátké a obarvené na modro. Rebeluje, snaží se najít si vlastní svět a styl. Ale já jsem za to ráda, je potřeba nechat děti, ať se volně prezentují,“ prozradila nám dále filmová kráska, která se podělila o recept na spokojené manželství.

„Je důležité mít aspoň jednu věc společnou. U nás je to golf. Já dovolím manželovi jeho zálibu v rybaření, on mi dovolí příležitostný modeling, a pak máme společné aktivity. No a nejdůležitější je samozřejmě muže chválit, často,“ dodává s úsměvem Mariana Konečná. ■