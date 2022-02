Producent Janeček čelí agresivnímu útoku: Lži o covidové dotaci a nevybíravé výrazy v televizi!

František Janeček Michaela Feuereislová

"Jsem v šoku, co se to děje. Kdyby tam byl aspoň základ pravdy, ale celé je to nesmysl. Zažádali jsme o kompenzace pro divadlo, ale za svoji osobu by mě ani nenapadlo, si o podporu žádat. Celé je to nesmysl a nepravda. Lze si to snadno zjistit z oficiálních zdrojů i ze serveru Hlídač státu," uvedl producent, který momentálně bojuje s covidem.

"Na jeho pořady mne upozornili známí, sám je nesleduji, a když jsem to viděl, a hlavně slyšel, nevěřil jsem vlastním uším, jak je to útočné. Je to cílená dehonestace mé osoby. Naprostá lež. Navíc mě častuje výrazivem, které nepatří do veřejného prostoru," míní Janeček.

Mávnout rukou nad tím rozhodně nehodlá. "Budu ho žalovat. Jde o pomluvu a jeho agresivním útokům nerozumím. Už to mají v rukou právníci a podám stížnost i na Radu pro televizní a rozhlasové vysílání," je rozhořčený a také velmi zklamaný jednáním Soukupa, který patřil k jeho blízkým známým a byl i pravidelným návštěvníkem jeho divadelních premiér. ■