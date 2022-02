Nepřijatelné a odporné barbarství. Světové hvězdy reagují na agresi Ruska

Annie Lennox Profimedia.cz

„Co se většina z nás naučila už v dětském věku na hřišti: nestojíte opodál, když větší dítě tluče malé. Možná dostanete ránu dvě, když se toho většího pokusíte zastavit, ale je to správná věc,“ uvedl spisovatel Stephen King na Twitteru.

„Kéž by světoví lídři přestali klopýtat o svou moc a mysleli na to, kdo je válkou skutečně zasažen (občané), kromě toho, že je celý svět v krizi,“ vyzvala zpěvačka Cardi B už před pár dny.

Podle moderátora Pierse Morgana je ruská invaze „válečný akt tyranského násilníka, který si myslí, že zbytek světa nemá kuráž nebo vůli ho zastavit“. „Hanebné,“ dodal.

„Jakou cenu musí obyčejní lidé zaplatit za noční můru, šílenství a brutalitu invaze a válčení? Nebo je to jen propracovaný podvod? Zastrašovací taktika? Výhrůžka?“ ptá se Annie Lennox. „Omlouvám se za tuto temnou reflexi, ale od narození, dekádu po konci druhé světové války, celkem 67 let, jsem měla to privilegium žít v míru. V žádném případě to nepovažuji za samozřejmost, a proto je pro mě pojem válka nepřijatelné a odporné barbarství.“

„Zvláštní vojenskou operaci“, jak Putin invazi na Ukrajinu označil, ruský prezident spustil ve čtvrtek 24. února v brzkých ranních hodinách. Útoky už probíhají nejen na východě země, ale na celém území. Konflikt už má potvrzené oběti.

Vznikají sbírky na pomoc Ukrajině, přispět lze například přes UNICEF či Člověka v tísni.

Dění z Ukrajiny sledujte on-line zde. ■