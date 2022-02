Utajený milionář se sprcháčem v kuchyni? Petr Vojnar tutlá rozchod s Lucií Vondráčkovou, ale pochlubil se výdělky

Vojnar o penězích i Vondráčkové Super.cz

O tom, jak je na tom finančně, neměl Petr problém mluvit. I když stále žije v maličkém bytě, kde má sprchový kout v kuchyni, vydělává prý dost, ale peníze investuje. K tématu jsme došli díky tomu, že jsme probírali školní budoucnost jeho syna Sebastiana, který nyní chodí do česko-anglické školky.

"Jestli budeme pokračovat do česko-anglické školy, nebo jestli se rozhodneme pro státní nebo soukromou, je ještě otázka," řekl nám Vojnar. Finance v rozhodování ale prý roli hrát nebudou. "Já si vždycky dokázal peníze vydělat a příjmů jsem měl několik. Co se financí týče, nikdy jsem neměl problém," ujistil.

Vedle práce pro firmu Gabriela Grilottiho, kde má pozici výkonného producenta, má i další aktivity. "Hraju divadlo, moderuju, učím komunikační dovednosti, v plánu je natáčení dvou seriálů," vypočítal.

Zajímalo nás, proč, když tedy finančně nestrádá, pořád bydlí v bytě, kam by se jen málokterá žena byla ochotna nastěhovat. "Nejsem materialista a dokud nebudu potřebovat větší byt, tak ho kupovat nebudu. Nechtěl bych holku, která by se tam nechtěla nastěhovat. Nemám ani auto a jezdím tramvají. Neznamená to, že bych si to pořídit nemohl. Moje vydělané peníze jsou investované, jsou tam, kde vydělávají," vysvětlil.

Jak to tedy aktuálně s holkami, konkrétně s Lucií Vondráčkovou, má? "V soukromém životě se mi daří dobře. Jsem spokojený a šťastný. Všechno je tak, jak má být. A Lucie Vondráčková je téma, které nechci řešit. Dneska ještě ne. Až uznám za vhodné, že je to dobře," odmítl se opět konkrétně vyjádřit Vojnar. ■