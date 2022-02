Slušelo jim to spolu: Zoë Kravitz okouzlila na premiéře nového Batmana vykukujícím poprsím

Robert Pattinson a Zoë Kravitz na premiéře Batmana v Londýně Profimedia.cz

Zoë vsadila na úzké šaty značky Saint Laurent a oblíbený trend underboob. Poprsí jí tedy svůdně vykukovalo.

Robert zvolil pro slavnostní večer šedivý oblek nadměrné velikosti. Nejspíš si řekl, že stejně všichni budou sledovat jeho kolegyni.

Hvězdné dvojici to spolu moc slušelo, už teď je jasné, že jako filmový pár nejspíš nezklame. Dokonce to vypadalo, že se během promenády na červeném koberci dobře bavili.

Pattinson toužil po roli maskovaného superhrdiny dlouho a dával své ambice jasně najevo. Dokonce i režisérovi Mattu Reevesovi.

„Myslel jsem na to nějakou dobu. Je to absurdní. Napadlo mě, že bych do toho šel, a ryl jsem do Matta, ale ten na to nedbal. Pořád jsem se ho ptal,“ popsal v roce 2019 Variety.

Horlivě očekávaný snímek jde do kin 4. března a má podle Hollywood Reporteru 2 hodiny a 55 minut, včetně 8 minut titulků. Jde tedy o nejdelší film s Batmanem vůbec.