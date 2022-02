Nejčernější ráno, hanba Putinovi! Havlová, Holubová, Ruppert a další vyjadřují solidaritu s Ukrajinou

Ukrajinu podpořily české celebrity. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Dnes jsem se probudila do nejčernějšího rána, jaké jsem kdy zažila, a myslím, že to samé právě zažívají všichni slušní lidé na celém světě. Na to slova nestačí. Jsem srdcem s Ukrajinou,“ napsala zpěvačka Tereza Kerndlová (35).

Jasný názor na situaci vyjádřila také herečka Bára Kodetová. „Hajzl jeden zamindrákovanej! Svět se točí ve spirále, stále stejný scénář,“ prohlásila herečka. Ukrajinskou vlajku sdílela také bývalá první dáma Dagmar Havlová (68), herečka Jitka Čvančarová (43) nebo modelka Jitka Nováčková (29).

Roman Vojtek pak sdílel slova někdejšího prezidenta Václava Havla. "Jak řekl pan prezident Havel: Myslím, že po mnoho staletí existuje takový “ruský problém”, že Rusko přesně neví, kde začíná a kde končí," napsal herec. A situace není lhostejná ani herečce Evě Holubové (62), ta se v uplynulých dnech zúčastnila také demonstrace na podporu Ukrajiny.

K okupaci Ukrajiny se vyjádřil i populární youtuber Karel Kovy Kovář. „Sousední země Slovenska, země nám blízká, země, ze které je možná váš spolužák, známý, příbuzný nebo kamarád, je ve válce. Nenechme se mýlit proč. Útok na ni dobře naplánoval, zorchestroval a vyprovokoval Vladimir Putin,“ řekl influencer.

„Věřil jsem, že dojde k dohodě. Nedošlo. Myslím na všechny nevinné. P.S. Nerozumím tomu, že svět přihlíží konání jednoho blázna, který ničí mír a nezastaví jej,“ nechal se slyšet pro změnu moderátor Honza Musil.

Solidaritu s Ukrajinou, kde začala válka vyprovokovaná ruským agresorem Vladimirem Putinem, vyjádřila i zpěvačka Marta Jandová (47). „Probudit se do tak krásného rána a potom si přečíst zprávy. Celý svět se hroutí. S ním i já. Věřím, že my všichni. Nechápu to. A nikdy to chápat nechci. Pořád věřím, že dobré v nás zvítězí. Nedokážu si představit, že by na světě existoval člověk, který by si přál být nešťastným. Člověk, který by dělal jenom zlo. Nejde mi to do hlavy. Přece musí každý chtít žít v míru. V lásce. Prostě si žít svůj život v klidu," svěřila se v dlouhém vyjádření Marta.

K současné situaci napsal pár slov také zpěvák Matěj Ruppert, který taktéž sdílel ukrajinskou vlajku. „Rusko je jednoznačně hanebný agresor. Hanba Putinovi a každému, kdo kroky Ruska bagatelizuje nebo omlouvá. Free Ukrajina," prohlásil hudebník. S Ukrajinou je solidární také herec Lukáš Langmajer, slovenský herec Ján Jackuliak, slovenský moderátor Martin Pyco Rauch a řada dalších umělců a celebrit. ■