Hvězda první SuperStar se vrátila k obyčejné image: Dělám práci svých snů, pochlubil se zpěvák

Julián Záhorovský Super.cz

"V každé práci člověk dělá to, co umí a co se po něm chce. Teď jsem v celosvětové firmě, která se věnuje muzice, takže je to pro mě vysněný džob," řekl Super.cz Julián, který ale nezanedbává ani vlastní hudební tvorbu. "Chystám novou desku, která by měla vyjít spolu s filmem Po čem muži touží 2, ke kterému jsem stejně jako k jedničce napsal titulní písničku," pochlubil se.

A po čem touží sám Julián? "Hlavně po klidu. Čím je člověk starší, tím víc upouští od těch materiálních věcí. Nepotřebuju drahá auta ani helikoptéru, klid a úsměv je důležitější. A samozřejmě zdraví. Ale já byl vždycky skromný, i když jsem možná na lidi působil jinak," míní.

I v rámci image je teď Julián obyčejnější, upustil i od barvení vlasů. "I když ty bílé vlasy mne rok dva bavily. Teď nosím účes ala gauč. Prostě ráno vstanu a jdu a vůbec se o to nestarám. Ale kvůli práci to není, tu můžu dělat v teplákách a mít na hlavě třeba růžové vlasy. Náročnější to bylo, když jsem byl tiskový mluvčí a musel chodit v obleku," smál se.

Vrátili jsme se i k SuperStar, protože na představování nadačního fondu Time for Help, kde jsme se potkali, byla i Martina Balogová (43), s níž v první show soutěžil, a s částí tehdejších kolegů se sešli i se i v rámci poslední řady pěveckého klání.

"Nám to možná vydrželo, protože jsme byli v té první, legendární řadě. Ale za nás zase nebyly ty sociální sítě. Ovšem za nás byla zase menší konkurence, byli jsme neokoukaní. A pořád si máme co říct," uzavřel. ■