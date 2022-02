Takto vypadá devět měsíců před kulatinami. Petra Janů (69) jubilejní rok oslaví mezigeneračním duetem

Spojuje se s mladými umělci. Foto: archiv P. Cieplého

Letošní rok čeká Petru Janů (69) mnoho slávy. Letos to bude padesát let, co se pohybuje na hudební scéně. V listopadu pak rockerka oslaví sedmdesáté narozeniny. S fanoušky si to užije na výročních koncertech a vše vyvrcholí koncertem v mekce české hudební popové scény v pražské Lucerně.

Kromě příprav na koncerty si „odskočila“ ze své jihočeské chalupy, kde teď pobývá nejčastěji, do Prahy, aby s mladým skladatelem, kytaristou a zpěvákem z Opavy P.E.T.R.E.M neboli Petrem Cieplým natočila novou písničku a k ní i klip.

„Je to mezigenerační singl o tom, že na svět patří ta mladší i ta starší a obě jedna druhé můžou něco dát. My můžeme pochopit ty mlaďochy, i když je to s nimi někdy těžké, a oni zase nemusejí být jen těžce ironičtí a mít ten shovívavý nadhled nad námi,“ nechala se slyšet Janů. „Dělí nás plus minus pár let, každý máme svůj pohled na svět… Každý máme co hledat a co ztrácet…,“ doplnila znění písně jejími slovy.

Zpěvačku Petr Cieplý, autor hudby, s textem Petra Harazina oslovil, aniž by čekal, že to bude mít nějakou odezvu. „Dostal jsem kontakt na Petru, nahrávku jsem jí poslal a k mému nadšení se mi ozvala. Měl jsem z toho obrovskou radost. Spolupráce s ní je radost. Ona je nejenom noblesní dáma, ale především úžasná zpěvačka s dokonalým profesním přístupem nešetřil chválou mladý hudebník, který si přístupu ze strany Zlaté slavice velmi váží.

K písničce v produkci známého producenta Borise Carloffa natočila Petra a P.E.T.R. před pár dny v Praze klip ve stylu retra. Původně jej měli točit na podzim, ale kvůli covidovým komplikacím se vše odložilo. Zato teď si natáčení užili, a dokonce se i hodně nasmáli. „To je pro mě důležitý. Mám ráda lidi, kteří mají smysl pro humor a nadhled. Já se dneska na svět už dívám jen takhle. Petrovy nabídky ke spolupráci si moc vážím. Myslím, že téma Odlišný generace je o dnešní době. Prostě mně oslovilo a doufám, že osloví i publikum. Duet si spolu zazpíváme i na mých výročních koncertech, už se na ně moc těším.“ ■