Rusové bombardují město, ve kterém má rodinu. Klepu se a pláču, Putin je psychopat, říká misska ukrajinského původu

Angelina Kostyshyn má strach o své blízké. Michaela Feuereislová

"Bohužel mi teď maminka volala, že už bombardují i město Charkov, kde mám část rodiny. Úplně se klepu. Ačkoli jsme v České republice, žiju tady, Ukrajinu celý svým srdcem miluju. Za rodinou létám každý rok. Proč už nemůže být Ukrajina v klidu?" řekla Super.cz Kostyshyn.

O Putinovi má jasný názor. "Je to psychopat, je neuvěřielný, čeho je schopen. Je to něco šíleného. Kdo chce ve 21. století válku? Jen úplný psychopat," říká Angie.

S rodiči bude řešit, co dál, a zda by bylo možné rodinu dostat do České republiky. "Nevím, co je reálné, co je možné teď udělat. Musíme sem rodinu dostat. Určitě je tam nenecháme. Je to šílený, nemám slov. Jen pláču," dodala. ■