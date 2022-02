Svědectví z ostřelované Oděsy. Šéfka Miss Taťána Makarenko má zprávy od rodiny: Přišla mobilizace a válka, pláče

Taťána Makarenko má strach o rodinu. Michaela Feuereislová

Makarenko žije s maminkou od devíti let v Česku, zbytek rodiny má v Oděse.

"Mám tam většinu rodiny, tátu, babičku... To, čeho jsme se s maminkou nejvíce bály, přišlo. Válka," řekla Super.cz Makarenko, která se snaží se svými blízkými spojit. Zatím je v kontaktu s nevlastní sestrou z tátovy strany. S dalšími příbuznými se snaží navázat kontakt.

"Podle sestry je v Oděse mnoho výbuchů, novináři jsou v neprůstřelných vestách. Již v létě, když jsme byly s maminkou na návštěvě rodiny v Oděse, se tam pohybovali ruští vojáci. Stalo se to, čeho jsme se již dlouhou dobu všichni báli," pláče Makarenko. Ta má strach o tatínka (55), který bude zřejmě povolán do boje.

"Táta je ještě v práci, ale vzhledem k tomu, že byla vyhlášena kompletní mobilizace, se teď o rodinu bojím ještě víc. Všichni ve věku 18-60 let jsou povolání do boje. Táta pomáhal již v roce 2014, kdy byl naverbován k vojákům," vysvětluje Taťána, která by rodinu ráda dostala do České republiky.

"Je to velký problém. Hranice se uzavřely, nepovolí jim ani odjezd ze země. Jakmile to půjde, pokusím se je dostat do Česka," dodala Makarenko. ■