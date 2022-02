Vnadná česká královna krásy s přírodními šestkami vystavila tělo slunečním paprskům v Egyptě. Takhle jí to sekne

Lucie Šlégrová Foto: Archiv L. Šlégrové

"Naposledy jsem byla v Egyptě v roce 2005 na soustředění Miss České republiky. Vůbec nechápu, co jsem těch 17 let dělala a proč jsem sem nevyrazila dřív. Jsem absolutně nadšená. Ze všeho," pěje ódy na Egypt Lucie.

Je maminkou tří dětí, nejmladšímu Ronovi jsou dva roky. Ukázala, že je zpět ve skvělé formě. Jaký na to má recept? „V životě jsem neběhala, nikdy jsem neběžela ani na autobus, to není pohyb pro mě. Mám ráda rychlou chůzi. Po porodu jsem začala kolem osmého měsíce chodit s kočárkem rychlou chůzí. Každý den jsem chodila 13 kilometrů, a to mi hodně pomohlo,“ prozradila Super.cz Lucie. ■