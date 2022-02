Eva Burešová promluvila o nejtěžších momentech porotcování Tváře. A už ji oslovili ze StarDance?

Eva Burešová Super.cz

"Pro mě je těžké říkat jim, jak co dělají nebo nedělají, zvláště když jsou to tak velké české pěvecké hvězdy," přiznala. Špatně se jí řeší negativa třeba u účinkujících, kteří jsou i o třicet let starší než ona, a mají za sebou řadu zkušeností ve světě šoubyznysu.

"Ale já nejsem taková, abych říkala něco jen proto, abych vypadala, že jsem hrozně chytrá. To nedělám. Ale myslím si, že přece jen o té hudbě a tanci něco vím, takže hodnotit můžu. Ale nechci ze sebe dělat něco víc. Ale baví mě to a ráda bych si tam aspoň jednou zase vystoupila," vysvětlila.

Při našem rozhovoru jsme zjistili, že Eva má i zatím nesplněný sen. Ráda by vyzkoušela další velkou soutěž jako účinkující - StarDance. "Zatím mě neoslovili, ale kdyby k tomu došlo, už tam jsem a piluju taneční kroky. Tu show miluju a sleduju už spoustu let. Má to obrovskou úroveň a prestiž a je pořád na co koukat. Kdyby mě oslovili, neváhala bych," prozradila. ■