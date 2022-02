První proměna ve Tváři, a hned šel do latexu: Poznáte herce, který se s růžovou kšticí převtělil do popové divy?

Jeden nováček, druhý navrátilec. Poznáváte soutěžící? TV Nova

Známý herec se stane zpěvačkou Pink a zazpívá její hit Beautiful Trauma. Na jevišti se ukáže ve třech různých scénách a ve třech kostýmech. Jednou jako manželka v posteli, podruhé coby žena v domácnosti, a nakonec se převtělil do divoké sado-maso dominy v latexu a s bičíkem v ruce.

„Byla to neuvěřitelná dávka adrenalinu, ale neskutečně jsem si to užil. Bylo náročné skloubit vše dohromady, tím myslím tanec, zpěv a celkovou choreografii. Navíc jsem si musel zvyknout na kontaktní čočky, nalepené nehty, řasy a nasazené zuby, to byl i pro mě jako herce opravdu velký nezvyk,“ řekl Rašilov, který si výstupem neprošel sám.

Znalci videoklipu Beautiful Trauma vědí, že v něm manžela Pink hraje známý herec Channing Tatum. Ani o něj diváci nepřijdou - Sašu v první epizodě jako americký krasavec doprovodí kolega z Národního a účinkující páté řady Tváře Patrik Děrgel. ■