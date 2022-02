Hvězda StarDance se pochlubila novým tetováním: Díky tanečnici nechá pokřtít svoje děti

Marek Dědík Super.cz

"Dokonce jsme po letech byli s rodinou na vánoční mši, kam nás paní farářka pozvala. Já ani manželka nejsme pokřtění, ale věřím v nějakou vyšší moc a během StarDance jsme měli čas si o tom i popovídat. Uvažuji i o tom, že bychom nechali pokřtít naše děti. Ale ke zpovědi se určitě nechystám," řekl Super.cz Dědík.

Se svojí tanečnicí je stále v kontaktu. "Dostali jsme i nějaké nabídky na vystoupení, tak se někdy v březnu nebo v dubnu opět potkáme na parketu. Zatím se věnuji svému tanečnímu studiu, které jsem si otevřel," upřesnil Dědík, který v našem videu vyprávěl, že na rekonstrukci prostor zamakal vlastníma rukama.

A když už jsme byli u rukou, nemohli jsme si nepovšimnout, že jeho pravačku zdobí nové tetování. "Pokračuji ve svém tetování odshora dolů. Ale musí mi to končit tak, aby nevykukovalo z košile. I jak jsem porotce a mám smoking, je to takové nedůstojné. Takhle se to dá skrýt," upřesnil Dědík, jehož kérku si můžete prohlédnout i v rámci video reportáže. ■