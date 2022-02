Užívali jste v dětství rybí tuk na lžíci? Tak tohle vás bude zajímat!

Zatímco někoho straší vzpomínka na páchnoucí tekutinu ještě dnes, jiní si chodívali přidat. Do které skupiny jste patřili vy? A chcete znát pravdu o tom, proč bylo užívání rybího tuku tolik propagované?

Od babičky i od učitelky. A pro všechny stejná lžíce! Začátky podávání rybího tuku dnes vnímáme spíš úsměvně. Těžko by dnes prošla situace, kdy měla paní učitelka jen jednu lžíci pro celou třídu. Rybí tuk se dodával pouze v tekuté formě. Hlavním důvodem jeho užívání byl vysoký obsah vitamínu D a omega-3 mastných kyselin. Už v minulém století se vědělo, že žádné jiné potravinové zdroje nejsou na tyto živiny tak bohaté.

Pamatujete si, proč nám prospívají omega-3 a vitamín D?



Rybí tuk jsme jako děti užívali hlavně pro podporu imunity. Obzvlášť podstatné to bylo od podzimu do jara, kdy málo svítí slunce a trpíme nedostatkem vitamínu D. Jsou tu i další důvody: omega-3 jsou nezbytnou výživou pro vývoj mozku, srdce a zraku. Potřebujeme je doplňovat od narození až do stáří, protože tělo si je samo nevyrábí.

Dřív tu byl rybí tuk hlavně proto, že měli lidé omezený přístup k potravinám. Paradoxem dnešní doby je, že přestože si můžeme koupit ryby v každém obchodě, neděláme to. Přitom právě z ryb máme největší příjem omega-3 mastných kyselin. Je zapotřebí jíst ryby třikrát týdně!

Rybí tuk je stejně zdravý, jako kdysi. Proto jeho popularita strmě stoupá. Naštěstí už máme možnost užívat rybí tuk v kapslích, který je naprosto bez zápachu i pachuti. Kapsle plné omega-3 a vitamínu D jsou vynikající podporou imunity, mozku, srdce i zraku.

