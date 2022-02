Martina Balogová se pochlubila zásnubním prstenem: Hvězda první SuperStar chystá veselku

Martina Balogová Super.cz

V listopadu ji přítel František po téměř čtyřletém vztahu požádal o ruku a teď se nám Martina Balogová naživo pochlubila zásnubním prstenem. " On by si mě vzal hned, ale je potřeba se víc poznat. Už pomalu chystáme svatbu, " řekla Super.cz nezapomenutelná hvězda první české SuperStar.

Maximálně spokojená není jen v soukromí, ale také v profesním životě. Zpívat nikdy nepřestala, ale nyní má novou agenturu a jede opravdu naplno. "Teď jsem natáčela dva nové videoklipy v Toskánsku, plánujeme další klip, který by se měl natáčet v Praze a kvůli dalšímu poletíme do Anglie," vypočítala zpěvačka.

"Každý si myslí, že jsem celou dobu nic nedělala, ale není to pravda. Není mě vidět v médiích nebo v televizi, ale pořád funguju. Pořád zpívám a něco tvořím, větší pauzu jsem měla jen po narození syna a to už je patnáct let," vysvětluje Martina, která dokonce zpívá nejen v češtině a angličtině, ale dokonce i španělsky.

Z dob SuperStar už s nikým nespolupracuje, i když se Sámerem Issou je pořád v kontaktu. "Občas si zavoláme, ale každý máme to svoje. Když bude nějaký dobrý duet, tak se spolupráce do budoucna vyloučit nedá," krčila rameny Balogová, která byla hlavní hlavním hostem večera, kde se představovala nadace Time for Help, která pomáhá sociálně slabým a diskriminovaným rodinám. ■