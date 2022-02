Sprosté nadávky a agresivita na place: Tvůrci Šíleného Maxe promluvili o vyhrocené situaci mezi Theron a Hardym

Tom Hardy a Charlize Theron si nemohli přijít na jméno. Profimedia.cz

Sloupkař New York Times Kyle Buchanan nyní ve své nové knize Blood, Sweat & Chrome: The Wild And True Story Of Mad Max: Fury Road uvedl, že situace na place byla víc než vyhrocená.

Podle členů štábu Theron kolegovi zazlívala, že chodil pozdě na natáčení. Poslední kapkou pro herečku prý bylo, když místo v osm jednou dorazil až v jedenáct. Theron na něj údajně čekala na place v kostýmu Furiosy, a když se Hardy konečně ukázal, dala mu to sežrat.

„Vyskočila z auta a začala na něj chrlit sprosté nadávky s tím, že by měl zaplatit sto dolarů za každou minutu, kterou nechal tým čekat, a že nemá úctu k práci ostatních. Měla pravdu. Křičela na něj, že jsme to všichni slyšeli. Hardy reagoval celkem agresivně, takže si Charlize vyžádala konstantní ochranu,“ stojí v knize podle Vanity Fair.

Theron pak na každém kroku doprovázel jeden z producentů. Emoce herci promítli i do bojové scény, která po vypjaté situaci následovala. A nejspíš právě díky tomu se tak povedla.

Navzdory krušným začátkům se ke konci natáčení atmosféra na place trochu uvolnila. Tom byl podle zdrojů ochotnější a ohleduplnější. Natáčení později sám okomentoval.

„Byl na nás oba vyvíjen velký tlak. Nejspíš ve mně potřebovala mít lepšího a zkušenějšího partnera,“ přiznal v minulosti. „To je něco, co se nedá předstírat,“ doplnil.

Vzhledem k okolnostem tak tvůrci neměli chuť pouštět se do pokračování a raději vsadili na prequel s názvem Furiosa, jehož děj se má soustředit na mládí postavy Theron. Ta se ve filmu podle všeho neobjeví. Její mladší verzi má ztvárnit talentovaná Anya Taylor-Joy a uvedení je zatím naplánováno na rok 2024. ■