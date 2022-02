Ztřeštěná herečka pořádala hon na starého mládence. Miláčkem publika se oblíbená komička stala, ač byla původně sekretářka

Věra Ferbasová s Hugo Haasem ve filmu Andula vyhrála Foto: reprofoto Andula vyhrála

Klaun v sukních nebo rozpustilý žabec – tak se přezdívalo Věře Ferbasové (✝62), která patřila k nejoblíbenějším komičkám našeho prvorepublikového filmu. Ačkoli ona sama o herecké kariéře nikdy nesnila, osud v jejím případě rozhodl jinak. Coby absolventka obchodní školy nastoupila do Divadla Vlasty Buriana jako sekretářka, ale jednoho dne ji požádali, ať zaskočí na scéně za nemocnou Anny Ondrákovou (✝84).

Co na tom, že Ferbasová neměla žádnou hereckou průpravu? Principál Vlasta Burian (✝70) byl přesvědčen, že kumšt v člověku buď je, nebo není, a žádná škola to do něj nenaleje. Měl pravdu – z náhradnice se vyklubal talent, kterého si brzy všimli i filmaři.

Miláčkem publika

Kariéra okatého diblíka začala nenápadnou roličkou návštěvnice večírku ve filmu V tom domečku pod Emauzy (1933). Ale už v následujícím roce stačila Ferbasová natočit sedm filmů a do roku 1942 jich zvládla celkem čtyřiačtyřicet! O jaký typ postav šlo, napovídají dost výmluvně názvy snímků: Cácorka (1935), Uličnice, Komediantská princezna (oba 1936), Falešná kočička (1937), Žabec (1939) či Dceruška k pohledání (1940).

Úspěšný hon na starého mládence

V roce 1938 si Ferbasová zahrála v komedii Miroslava Cikána (✝65) Andula vyhrála, kde měla za partnera lamače ženských srdcí Huga Haase (✝67). I tento příběh, jehož autorkou byla Olga Scheinpflugová (✝65) je velice prostinký, ale kupodivu dodnes koukatelný. Jeho hrdinka Andula Mráčková se vsadí s kamarádkami, že dostane do chomoutu zapřisáhlého starého mládence (a bohatého továrníka v jedné osobě) Pavla Hakena, který za obětavé pomoci svého sluhy (Václav Trégl, ✝76) uniká nástrahám vdavekchtivých slečen. Jak z názvu filmu patrno, Andula sázku vyhraje.

I v této konverzační komedii Ferbasová předvedla to, co od ní publikum očekávalo, tedy postavu ztřeštěného žabce. Ovšem oproti drtivé většině jiných snímků, jež natočila, její postava tentokrát dospěla ve zralou mladou ženu, která si dokáže poradit i ve světě byznysu. Slušelo jí také partnerství s Haasem, po jehož boku si zahrála už předtím v komedii Mravnost nade vše (1937).

Hereckému páru zdatně sekundovaly i další velké hvězdy našeho prvorepublikového filmu.

Kromě Václava Trégla v roli Haasova všetečného sluhy a dokonalého „přihrávače“ je třeba vypíchnout Stanislava Neumanna (✝72), který ztvárnil Andulina nemotorného bratra Tondu. Spolehlivě rozesměje například jeho scénka se skládacím kajakem. Nezklame ani šarmantní Růžena Šlemrová (✝75) v roli Hakenovy noblesní matky.

Rozloučení s kariérou

Při premiéře filmu se mohlo zdát, že jeho prosluněnou atmosféru a nakažlivý humor nemůže nic pokazit. Jenže nad Československem se tehdy stahovala mračna a Hugo Haas kvůli svému židovskému původu volil raději odchod do emigrace. Andula vyhrála tak byla posledním filmem, který v Československu natočil.

A po čase se ze stříbrného plátna poroučela i Ferbasová, která nechtěla mít nic společného s nacistickým režimem, a tudíž ani s německým filmem. Naposledy ji diváci viděli v roce 1942 v komedii Zlaté dno, kde si shodou okolností zahrála po boku svého prvního šéfa Vlasty Buriana. Před kamery se vrátila až o 15 let později ve filmu Poslušně hlásím v epizodní roli dámy v bordelu. ■