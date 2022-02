Karel Roden v novém filmu odkrývá dávnou vraždu. Snímek boduje v zahraničí, v čem je unikátní?

Trailer k filmu Promlčeno Video: Bioscop

V pátrání mu pomáhá rozhlasová moderátorka (Barbora Bočková), která jeho příběh dostane do svého živě vysílaného pořadu. Během Radkova vyprávění je pak do pochmurného příběhu vtažena nejen ona, ale i pražská kriminálka a další aktéři dlouho zapomenutých událostí.

„Je to první film v československé kinematografii, který se odehrává téměř v reálném čase. Žádný jiný film se dějově neodehrává tady a teď,“ říká Sedláček.

„Ve filmu je skvělá ta jednotná linka času. Při sledování cítíte ten časový tlak, který udržuje diváka po celou dobu v totálním napětí,“ dodává představitel jedné z rolí Igor Bareš (55).

Ústředním tématem filmu je vražda, kterou hlavní postava po několika letech odkrývá. A blíží se její promlčení.

„Je hrozné, že i když se na pachatele později přijde, sám se třeba přizná, nelze ho už potrestat. To si ani nechci představovat, že by se mě to osobně týkalo,“ říká Roden.

Snímek Promlčeno už získal několik festivalových cen. Po ocenění z New Yorku, Los Angeles nebo Florencie přibyla cena pro nejlepší film na festivalu v Barceloně a cena pro nejlepšího evropského režiséra v Londýně.

Do kin film vstoupí 28. dubna 2022. ■