Zemřel slavný hudebník, který loni svedl brutální boj s covidem. Napsal o tom knihu

Mark Lanegan Profimedia.cz

Ve věku 57 let zemřel americký zpěvák a skladatel a ikona grunge Mark Lanegan. Rodina informaci zveřejnila prostřednictvím mluvčího na sociální síti.

„Náš milovaný Mark Lanegan ráno zemřel ve svém domě v Killarney v Irsku. Oblíbenému zpěvákovi, skladateli, spisovateli a hudebníkovi bylo 57 let a zůstala po něm manželka Shelley. V tuto chvíli nebudeme zveřejňovat žádné další informace. Prosíme o respektování soukromí rodiny,“ stojí na zpěvákově twitterovém účtu.

Lanegan loni v březnu svedl bitvu s koronavirem, o níž dokonce napsal knihu s názvem Devil In A Coma. „Každý pokus o nádech byl boj, bez ohledu na to, jak moc jsem se snažil. I když jsem odmítl jet do nemocnice, moje žena mi zavolala sanitku, ze dvora už mě vyváželi,“ svěřil ve své knize. Zpěvák tehdy skončil na jednotce intenzivní péče, neschopný sám dýchat.

„Diagnostikovali mi nějaký exotický nový kmen koronaviru, pro který, samozřejmě nebyla léčba. Lékaři mi navodili kóma. Nic z toho si nepamatuju,“ popisoval zkušenost. Příčina úmrtí nebyla oznámena.

Lanegan byl od 80. let členem kapely Screaming Trees, působil také ve skupině Queens of the Stone Age. Hrál s Kurtem Cobainem i PJ Harvey. ■