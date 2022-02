Hvězdu Euforie trollí kvůli plným rtům: Mladou herečku (24) proslavily filmy pro dospělé

Chloe Cherry jako Faye v Euforii Profimedia.cz

Chloe Cherry (24) je jednou z hvězd druhé řady divácky velmi úspěšného seriálu Euforie, kde hraje narkomanku Faye. Pro herečku je to role průlomová, než jí přistála tahle nabídka, působila pouze ve filmech pro dospělé. A to už od 18 let.

„Přivedl mě k tomu pocit svobody vyjádření, který mi to dalo poté, co jsem se tak dlouho cítila utlačovaná,“ komentovala své působení v průmyslu pro Variety.

Přesto je ráda, že si od filmů pro dospělé oddechne. „Život se mi konečně zpomalil. Porno průmysl je hodně zrychlený. Lidé se pořád točí. Jsem vděčná, že si mohu dopřát pauzu. Obzvlášť potom, co jsem v tom dělala bez pauzy skoro šest let,“ uvedla již dříve pro i-D.

Šušká se, že autor Euforie Sam Levinson Chloe dokonce objevil díky jednomu takovému snímku, a poté ji obsadil do role Faye.

Pro Chloe je to velký úspěch, její postava diváky baví a proslavila ji. Se slávou a úspěchem přišli ale také bohužel i hateři. Herečku na sociálních sítích trollí kvůli jejím výrazným plným rtům.

„Mých 15 minut slávy vyvolalo obrovsky pozitivní reakce, což je skvělé. Přijde mi neskutečné, kolik lidí mluví o tom, jak si mě v seriálu oblíbili,“ řekla Variety.

„Na druhou stranu je šílené, kolik lidí probírá mé plné rty. To množství komentářů a příspěvků je neuvěřitelné. Je to šílené, dosud takhle nikdo nereagoval, alespoň ne přede mnou. Je zvláštní to pozorovat, protože ty komentáře se týkají mého těla a nikdy mi nepřišlo, že je na nich něco zvláštního. Ale hádám, že to se prostě stává, když se víc proslavíte,“ vyjádřila se k věci. ■