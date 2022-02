Rozvod po 10 letech, co spolu nežijí: Richard Genzer a Linda Finková čekají na pozvání k soudu

Linda Finková Super.cz

Tuto skutečnost nám nyní potvrdila i Linda, kterou jsme potkali na vystoupení pro nadační fond Time for Help, kde zazpívala píseň Dámy vládnou z muzikálu Kleopatra. Ostatně její text se k rozhovoru na toto téma hodil. "Já svůj život ovládala vždy, ale nikoli na úkor druhých. Musím říct, že se dost přizpůsobuji svým dětem a svému druhovi," přiznala.

I se žádostí o rozvod se přizpůsobila a počkala, až k tomu dospěje Richard. "A teď už to k tomu spěje a my stále čekáme, až nás vyzvou," čekají manželé na rozvodový termín. Jejich rozvod mají na starosti právníci. Na všem, včetně majetkového vyrovnání a péče o děti, ostatně dcera Viktorka je už dospělá, jsou dávno domluvení.

"Máme shodný názor na všechno. Půjdeme si plácnout a dát si pusu," představila nám svoji vizi přátelského rozvodu Linda.

Zajímalo nás, zda by se poté, co bude oficiálně rozvedená, chtěla vdát za svého dlouholetého partnera. "Jestli to přijde, tak klidně. Mám hodného partnera, se kterým jsem celou tu dobu. Ale i můj manžel se může oženit znovu a já mu půjdu ráda na svatbu," uzavřela Finková. ■