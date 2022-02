Hvězda (✝31) Talentu podlehla rakovině: Navzdory brutální diagnóze si chtěla splnit sen a uchvátila porotu

Jane Marczewski Profimedia.cz

Jane Marczewski byla výraznou postavou 16. řady soutěže Amerika má talent. Vystoupila s vlastní písní It´s OK, což nadchlo i obávaného porotce Simona Cowella. Bohužel ze soutěže musela po pár měsících odstoupit, bojovala totiž s rakovinou a její zdravotní stav jí neumožňoval pokračovat. Zpěvačka, která si říkala Nightbirde, bohužel bitvu se zákeřnou nemocí prohrála a 19. února zemřela ve věku pouhých 31 let.

„Srdcervoucí zprávy. Byla výjimečným člověkem. Tak statečná, tak talentovaná,“ komentoval její smrt na Twitteru Cowell. „Sehrála významnou roli v našem pořadu. Její odhodlání bojovat s touto strašnou nemocí bylo pozoruhodné,“ dodal.

Po červnovém úspěchu v Talentu se se soutěží v srpnu rozloučila, na sociálních sítích ovšem zůstala aktivní a fanouškům se pravidelně ozývala. Naposledy 11. ledna.

„Upřímně, je to dost brutální. Tahle fotka je z minulého týdne, kdy jsem si na chvíli připadala krásná, naživu, při smyslech, jako skutečný člověk. To jsem potřebovala. Všichni jsme tak trochu ztracení, a to je v pořádku,“ popsala své poslední týdny života.

„Po čtyřleté bitvě s rakovinou Jane Kristen Marczewski, známá jako Nightbirde, 19. února 2022 zemřela,“ informovala rodina o jejím skonu prostřednictvím sociálních sítí.

Jane diagnostikovali rakovinu prsu v roce 2017, o dva roky později jí sdělili, že má 2% šanci na přežití. Navzdory brutální diagnóze zabojovala a zvládla nemoc ukočírovat. Nějakou dobu byla rakovina v klidovém stádiu, loni se však vrátila v plné síle, metastázovala do jater, plic a páteře, a nakonec talentovanou zpěvačku bohužel udolala.

