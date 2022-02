Hejty kvůli své postavě rozhodně nemusí řešit: Kamila Nývltová předvedla v sexy šatech pevné pozadí a štíhlou figuru

Kamila Nývltová Super.cz

Není to tak dlouho, co musela Kamila Nývltová (32) řešit nepříjemné komentáře na svou figuru. Po sdílení snímku ve sportovním prádle se dočkala nelichotivých zpráv, že je tlustá. Svou postavu ale rozhodně nemusí řešit.

Na koncert k oslavám 20 let existence Divadla Broadway totiž dorazila v obepnutých oranžových šatech, ve kterých předvedla, že pravidelný pohyb a dřina se vyplácí. „Není mi to jedno, kdokoli, kdo dostane hejt, tak je to nepříjemné. Jedna slečna mi napsala, že i když hodně cvičím, tak ta postava moc nevypadá,“ řekla nám Kamila.

„Jsem zpěvačka, neživím se postavou, ale snažím se na sobě makat a nestydět se za sebe,“ svěřila se nám zpěvačka a dodala. „Chtěla bych apelovat na lidi, kdo to píší, tak nikdy neví, kdo to čte a někomu to může ublížit. Člověk by měl někdy vážit slova,“ prozradila Kamila, která se nyní opět věnuje naplno své práci a pilně se připravuje na velké evropské turné, které ji čeká. ■