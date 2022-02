Dva týdny přenášela. Míša Nosková kvůli komplikacím týden tajila porod

Míša Nosková se stala podruhé maminkou. Michaela Feuereislová

„Jmenuje se Jasna Marianne a je to naše princezna Jasněnka,“ svěřila se Super.cz zpěvačka s tím, že dcera nese příjmení po tatínkovi. Po komplikacích se holčička nakonec narodila císařským řezem.

„Nebylo to ideální. Hlavně se mnou. Nechtěli jsme to prozrazovat, než budeme v pořádku doma,“ dodala Nosková, která přivedla na svět druhou dceru. "Snažili jsme se o porod přirozenou cestou, ale nakonec to už nešlo. Ačkoli tomu asi nikdo nebude věřit, mám úzkou pánev, malá se nemohla dostat ven," prozradila dnes již s úsměvem zpěvačka.

„Co se týče jména, velice pečlivě jsme jej zvažovali, hlavně Jindřich se těmito věcmi zabývá a musí přijít, sednout si a mít význam. Jasněnka byla jasná téměř od začátku. Jasna, jak je oficiální tvar jména, evokuje představu čistoty a světla. A druhé jméno Marianne? To je zase Bohem milována. A počáteční písmena Jasna Marianne je zároveň anagram jako Jindřich a Míša," svěřila se zpěvačka, která má s partnerem doma celkem 4 děti, Míšinu dceru z prvního manželství a Jindřichovy dvě děti taktéž z minulého manželství. A psa.