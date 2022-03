Vypadá, že by mohl skály lámat. Filip Blažek na sobě ale vidí rezervy

Filip Blažek Super.cz

Blížící se premiéry komedie Úvěr se Filip Blažek (48) už nemůže dočkat. Kvůli pandemii byla totiž mnohokrát odložena. „Premiéra měla být asi před rokem. Neustále se to přesunovalo, přezkušovalo. Doufejme, že do 8. března, kdy by měla být premiéra, se něco nezmění,“ vyjádřil své přání herec.