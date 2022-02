Poznáte po 17 letech energickou blondýnu z VyVolených? Má radost, že obsluhuje slavné!

Takto dnes vypadá účastnice první řady VyVolených Věra Patt. Super.cz

Je to již sedmnáct let, co soutěžila v reality show VyVolení. Věru Patt ale lidé poznávají i po tak dlouhé době. Energická blondýnka vystřídala mnoho povolání. Působila jako dýdžejka, pokoušela se uplatnit jako moderátorka, dabérka, prodávala v řetězci s nábytkem nebo dělala produkci. My jsme ji potkali v divadelním baru nově zrekonstruovaného divadla Metro.