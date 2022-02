Ženu ve Výměně manželek šokuje stav domácnosti náhradní rodiny. Má strach o bezpečnost dětí

Lucii se v jejím prozatímním bytě zjevně nelíbí. TV Nova

„Nemají tam krytku, kvůli dětem a bezpečí. Zásuvky ošklivý, pomalovaný, potřebovaly by vyměnit. No není to jako u mě,“ hodnotí na kameru prohlídku bytu, ve kterém bude pobývat dalších 10 dní.

Spokojená není ani s čistotou vany a vadí jí, že se v bytě zjevně kouří. „Jsem kuřák, ale doma nekouříme. To se mi nelíbí. Hrůza, pro mě je to hrůza a děs,“ komentuje dále Lucie. Podívejte se na ukázku. ■