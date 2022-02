Ze Slunečné do Tváře: Takhle si krásná herečka v sexy kostýmu Jennifer Lopez poradila se show na tyči!

Denisa Nesvačilová v show Tvoje tvář má známý hlas TV Nova

Z interpretace písně Waiting For Tonight i choreografie měla hvězda seriálu Slunečná velký respekt. Tréninkům věnovala hodně času, poctivě se připravovala.

„Musím se přiznat, že na první číslo to bylo opravdu hodně náročné. Nejtěžší pro mě byla kombinace všech věcí, tedy zpěvu, choreografie, koordinace s tanečníky, to jsem nikdy před tím nezažila. Byla jsem opravdu hodně nervózní, kdybych to mohla dělat ještě jednou, tak bych si to asi více užila, ale i tak to byl skvělý zážitek,“ uvedla.

Na ukázku jejího vystoupení se podívejte na videu.

S Denisou se o vítězství utkají Monika Absolonová (45), Iva Kubelková (44), Václav Kopta (56), Saša Rašilov (49), Denis Šafařík (27), Nikita Machytková (17) a Martin Carev (23). Večery diváky provedou Ondřej Sokol (50) a Aleš Háma (48). ■