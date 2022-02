„V této roli si ho budou pamatovat budoucí generace“: Harryho Pottera jako krále parodií nepoznáte!

Daniel Radcliffe natáčí film o slavném parodistovi. Profimedia.cz

Z obsazení filmového Harryho Pottera je Yankovic nadšený, měl ostatně co mluvit i do výběru, je spoluautorem scénáře.

„Nemám pochyb o tom, že tohle je role, pro niž si ho budou pamatovat budoucí generace,“ říká Yankovic na konto Radcliffa. „Když v roce 1989 vyšel můj poslední film Jak se dělá televize, učinil jsem prohlášení, že každých třiatřicet let, přesně jako hodinky, vyjde nějaký velký snímek. A jsem velmi rád, že dodržujeme termíny,“ žertoval.

Snímek má obsáhnout všechny aspekty komikova života, od jeho vzestupu ke slávě přes jeho nejslavnější parodické hity jako Another One Rides the Bus (Another One Bites the Dust), Like a Surgeon (Like a Virgin) nebo Eat It (Beat it) po jeho „proslule zkažený“ osobní život, jak stojí - v nadsázce - v oznámení.

Přátelé Yankovice naopak popisují jako v soukromí zdvořilého, stydlivého a introvertního. S manželkou Suzanne Krajewski má dceru Ninu. ■