Takhle dnes vypadá krásná mrcha Eva z Discopříběhu: V 50 letech je neuvěřitelně půvabná a sexy

Pohledná Slovenka se v 80. letech stala mužským idolem. Foto: Super.cz/archiv M. Konečné/Minco Szalay a reprofoto Discopříběh

Ke konci 80. let vstoupila do kin hudební komedie Discopříběh. Film, jenž se dnes řadí ke kultovním, proslavil nejen Rudolfa Hrušínského nejml. v roli Jirky, ale také krásnou Slovenku Marianu Slovákovou (50) v roli Evy, do které se Jirka bezhlavě a nešťastně zamiloval.

„Na natáčení mám samé příjemné vzpomínky. Nebrali jsme to vůbec jako práci, myslím, že ani Rudla (Rudolf Hrušínský - pozn.), který už v té době chodil na hereckou školu. Brali jsme to jako zábavu, byl tam kopec srandy,“ zavzpomínala nyní pro Super.cz Mariana, dnes již vdaná pod příjmením Konečná.

Na place se tehdy zamilovala, ne však do hlavního představitele, ale mladíka, který za Rudolfa Hrušínského četl texty na zkouškách. „Rudla chodil do školy a myslím, že neměl tolik času, takže za něj jistý Marek, jestli si to dobře pamatuju, četl texty. Byla mezi námi vzájemná sympatie, ale trvalo to jen krátce, od té doby jsme se neviděli. Celé to bylo na platonické bázi,“ vysvětluje Mariana.

Přestože si ve filmu zahrálo víc Slováků, režisér Jaroslav Soukup nechal nakonec předabovat pouze ji, o čemž dopředu nevěděla. Roli Evy vnímá jako velký úspěch. „Režisér si mohl vybrat ze spousty žen, které studovaly herectví, byly krásné a mluvily dobře česky. Měla jsem asi něco, co jiné neměly,“ přemítá blondýnka.

Postava Evy se nakonec vyvrbila jako záporná, protože zlomila srdce hlavnímu hrdinovi. Mariana měla, paradoxně, vždy převážně pozitivní ohlasy. „Brali mě za mrchu, ale myslím, že zrovna chlapi ty mrchy mají rádi,“ směje se. „Chlapi svým způsobem potřebují silné ženy, na druhé straně od takových utíkají a leknou se jich. Mám i takové zkušenosti,“ svěřila.

Byla to pro ni první a zatím největší herecká příležitost, ale s herectvím měla co dočinění už jako malá dívenka a před natáčením Discopříběhu si zahrála v několika videoklipech. „Ve věku 14 - 15 let jsem hrála divadlo, měla jsem asi 6 kroužků. Chodila jsem na sólový zpěv, do školního sboru, do dramatického kroužku, kde jsme hráli muzikály a vystupovali s nimi v kulturních domech,“ dodává Mariana Konečná. ■