V její rodné Oděse se prý pohybují ruští vojáci. Šéfka Miss Taťána Makarenko má obrovský strach o své blízké

Taťána Makarenko Michaela Feuereislová

Ráda by své blízké dostala do České republiky, má o ně strach. "Mám strach, že to, co se nyní děje, bude začátek války. To, co nyní Rusko předvádí, je proti všem mezinárodním úmluvám. Už se to stalo v roce 2014 s Krymem, teď to pokračuje, co bude dál? Vezme si další území." řekla Super.cz Makarenko.

"Ruští vojáci jsou bohužel už i v Oděse, je jich tam čím dál více. Byli tam už v létě, kdy jsem tam byla na návštěvě rodiny. A táta mi volal, že jich je stále více. Bojím se, že naše oděská oblast je další na řadě," má strach o rodinu Makarenko.

"Mám strach, že hrozí válka. Bojím se o rodinu. S mámou už řešíme, co bychom mohly udělat, kdyby jim začalo hrozit nebezpečí. Je to ale velmi těžké. Je to jejich domov, který nechtějí opouštět, žijí tam celý život," vysvětluje.

Vladimir Putin ve svém projevu zpochybnil právo Ukrajiny na územní celistvost. Vedle toho podepsal dekrety o uznání Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky. O svou nezávislost se pochopitelně bojí i jiné části Ukrajiny. ■