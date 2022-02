Doktorka Quinnová je snad nejvíc sexy babička světa. Nestárnoucí herečka (71) byla v rudé róbě nepřehlédnutelná

Jane Seymour Profimedia.cz

Seriálová Doktorka Quinnová se pořád udržuje ve výtečné kondici a je to znát. Legendární Bond girl ještě před čtyřmi lety ozdobila obálku Playboye. Tehdy se nechala slyšet, že si připadá víc sexy než zamlada. Co se týče hraní, není divu, že ji režiséři obsazují do rolí nejen jejích vrstevnic, ale i výrazně mladších žen.

Jane Seymour je sice čtyřikrát rozvedená, ale po šedesátce konečně našla lásku v podobě režiséra Davida Greena (73). Nechce se ani věřit tomu, že herečka tvrdí, že ji muži pokaždé opustili kvůli tomu, že se zamilovali do jiné ženy. Šarmantní dáma ale dřívější vztahové karamboly bere s nadhledem a je ráda, že i po šedástce našla spřízněnou duši. ■