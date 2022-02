Poznáte hvězdu Hlasu a Máme rádi Česko? Vnadná zpěvačka se převtělila do muže

Vendula Příhodová Super.cz

Zatímco Roman se stává na jevišti ženou, Vendula se převtělí do muže. "Musím říct, že je to velmi osvobozující. Nemusíte řešit, jestli jste dostatečně krásná nebo vám není vidět nějaký fald či podbradek. Rocker tohle prostě neřeší a je to boží. Hrozně si to užívám," řekla Super.cz Vendula, která si jako předobraz své role vybrala kamaráda Vaška Noida Bártu (41), o čemž nám vyprávěla v našem videu.

Jediné nepříjemné, co na roli bylo, byl kostým a paruky, ve kterých se pořádně zapotila. "Paruky jsou tedy jako druhá hlava, jsou skvěle udělané. Ale pokud jde o ostatní, mám na sobě asi čtyři vrstvy, tak se potím opravdu hodně," přiznala Vendula. ■