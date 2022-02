Bohuš Matuš byl poslední dva měsíce bez práce: Jak zpěvák svízelnou finanční situaci řešil?

Bohuš Matuš Super.cz

Zpěvák Bohuš Matuš (48) si nenechal ujít oslavu 20 let existence muzikálové scény, na jejíž prknech pravidelně vystupuje. Jak nám v Divadle Broadway prozradil, s jeho vystupováním to bylo v posledních dvou měsících, kvůli situaci s covidem, špatné.

„Koncertování právě moc nejde, teď jsem dva měsíce neměl vůbec žádnou práci, ale od března je to zase lepší a věřím tomu, že to opět naskočí do starých kolejí,“ svěřil se Super.cz Bohuš Matuš, který je rád, že měl úspory.

„Já jsem si něco našetřil, ale už to celé trvá moc dlouho,“ prohlásil Bohuš Matuš, který si s manželkou také prošel covidem.

„Prodělal jsem omikron, vůbec nic jsem necítil. Byli jsme doma zavření, ale nic nám nebylo, jen jsme byli pozitivní,“ řekl nám zpěvák, který na scéně vystupuje například v muzikálem Láska nebeská. Dostat se na divadelní prkna chce i jeho žena.

„Lucka hodně trénuje, byla v Divadle Na Maninách zkoušet svoje štěstí, já jí to strašně přeji, protože je šikovná. Budu jí pomáhat a držet palce,“ dodal Bohuš Matuš. ■